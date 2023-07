Tentata estorsione, minacce e danni all’auto: don Emilio Carrera costretto a pagare 20mila euro

Uscito dall’incubo della truffa era entrato in quello dell’estorsione, ora finalmente terminato con l’arresto in flagranza del presunto responsabile. Il parroco di San Teodoro, il 79enne don Emilio Carrera, a novembre dell’anno scorso aveva denunciato alla polizia di Stato di essere stato vittima di una truffa, di cui era stato individuato il presunto responsabile, un 54enne ora residente a Vercelli, insieme alla complice, una 56enne cubana, entrambi deferiti in stato di libertà e poi rinviati a giudizio. Ma ora emerge un ancor più grave reato ai danni sempre dello stesso sacerdote, che lo aveva segnalato sempre alla polizia.

Un incubo iniziato nello stesso periodo, proseguito per mesi durante i quali l’anziano parroco è stato terrorizzato e più volte minacciato, anche con il danneggiamento della sua automobile. Fino alla trappola fatta scattare dalla Squadra Mobile venerdì che ha portato all’arresto di I.P., 41enne di Pavia. "L’arresto dell’uomo – spiegano dalla Questura – si è realizzato grazie all’opera degli agenti della polizia di Stato che, in seguito allo sviluppo di un’articolata attività d’indagine, iniziata negli ultimi mesi del 2022 quando venivano presentate dal sacerdote le prime querele riguardanti episodi estorsivi, prontamente intervenivano nel corso di un ininterrotto monitoraggio attivato soprattutto per garantire la sicurezza del religioso".

Il parroco, già provato dalla precedente truffa subita a opera di altri presunti responsabili, aveva comunque ceduto alle pressanti richieste di denaro consegnando all’estorsore, in più occasioni, circa 20mila euro. Ma all’ultima richiesta estorsiva, avvenuta venerdì, "il sacerdote, ormai terrorizzato dai comportamenti del soggetto, informava preventivamente la polizia che, seguendo da vicino il sacerdote intercettava l’autore, arrestandolo". Ovviamente l’arresto in flagranza è scattato solo per il tentativo di estorsione non concretizzata, che è bastato a portare il 41enne nel carcere di Torre del Gallo in attesa dell’udienza di convalida. Su di lui pendono anche le accuse per i precedenti episodi di estorsione consumata, per cui l’autorità giudiziaria potrà disporre eventuali ulteriori provvedimenti.