Tenta la truffa dello specchietto, però la vittima non ci casca

È successo sabato in una via di Crema: due auto si incrociano e, a un certo punto, una fa retromarcia e rincorre l’altra. Quando riesce a fermarla, dall’auto scende un uomo di 37 anni originario di Siracusa che accusa l’altro conducente, un cremasco di 69 anni, di avergli rotto lo specchietto. Il cremasco non abbocca e prende tempo. Nel frattempo l’altra persona, pensando di non essere vista, traccia una riga nera sulla carrozzeria dell’auto del cremasco per simulare l’impatto tra le due auto, quindi lo accusa di avergli toccato e rotto lo specchietto, chiedendogli 250euro come risarcimento danni. Il cremasco con tranquillità riferisce di voler chiamare i carabinieri e a quel punto il trentasettenne risale velocemente in auto e se la dà a gambe. Ma il cremasco annota numero di targa e tipo dell’auto in fuga, che riferisce ai carabinieri. Una pattuglia si reca sulla Paullese dove intercetta il trentasettenne che accompagna in caserma. Poi viene fatto un book fotografico, sottoposto al cremasc che riconosce il suo interlocutore, denunciato per tentata truffa.