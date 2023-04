Tempi lunghi della sanità Uno sportello in piazza

Stamattina in piazza XX settembre il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute spiegherà ai cittadini come fare quando non vengono rispettati i tempi prescritti dai medici per le visite. "I Lea, Livelli essenziali di assistenza, devono essere rispettati da Asst perché lo dice la legge", hanno ribadito nella sede dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia Andrea Viani, referente per il Coordinamento, Rita Fiorani del Direttivo Anpi, Edmondo Monticelli di Codogno Insieme 2.0, Alessandra Rancati del Comitato civico Ospedali di Codogno e Casale. "Gli sportelli di ascolto del Coordinamento, dove riceviamo segnalazioni ottenendo puntualmente dal direttore generale di Asst, responsabile dei tempi di attesa, la sistemazione delle date, hanno già ricevuto diverse reclami che abbiamo inoltrato ai sindaci del Basso Lodigiano ai quali oggi ci rivolgiamo, partendo da Codogno, affinché aiutino i cittadini a far rispettare il loro diritto alla salute". A Codogno, nello sportello in piazza, oggi saranno anche raccolte firme da girare all’Assemblea dei sindaci "che ha potere di verifica su Asst".

P.A.