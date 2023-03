Superstrada Vigevano-Malpensa, si sblocca l'iter

Vigevano, 11 marzo 2023 – Si sblocca la situazione per la realizzazione della Vigevano-Malpensa, opera considerata strategica per l’apertura di Vigevano e del suo territorio alle principali direttrici della regione. Gli intoppi burocratici che hanno intralciato il progetto definitivo, che per il primo stralcio risale al 2009, ne hanno bloccato l’evoluzione. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento era finito il progetto esecutivo della cosiddetta Tratta C che venerdì si è finalmente concluso e che ora è pronto per essere avviato al bando.

Il via libera è arrivato dalla Conferenza dei servizi convocata per l'ultimo esame dal commissario straordinario per la realizzazione dell'opera, il dirigente Anas, Eutimio Mucilli. "E’ un’ottima notizia – commenta Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, - che arriva grazie alla decisa accelerazione impressa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per un’opera che adeguerà e potenzierà la viabilità di connessione all’aeroporto di Malpensa e migliorerà l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino Sud-Ovest milanese. Si tratta di un’infrastruttura importante per migliorare il sistema viabilistico di un’ampia porzione di Lombardia anche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026”.