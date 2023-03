Superstrada Vigevano-Malpensa, c’è il via libera

Via libera alla superstada: sbloccata la Vigevano-Malpensa

L’impasse è stato finalmente superato. Venerdì la Conferenza dei servizi, convocata per l’ultimo esame dal commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, il dirigente dell’Anas, Eutimio Mucilli, ha dato il via libera. "Una decisa accelerazione al progetto – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture e alle opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – è stata impressa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini". L’opera, ritenuta di primaria importanza strategica per l’apertura di Vigevano e del suo territorio alle più importanti direttrici della regionale, era di fatto bloccata da anni.

"L’avvio dell’iter del progetto definitivo per il primo stralcio risale infatti al 2009 – spiega ancora Terzi – ma gli intoppi burocratici che a livello ministeriale hanno rallentato le procedure, hanno di fatto bloccato l’iter progettuale per oltre 13 anni".

Un lasso di tempo così lungo che da più parti si è più volte pensato che l’opera rimanesse soltanto sulla carta. In particolare a creare le maggiori problematiche è stata la cosiddetta Tratta C, quella che deve collegare il Comune milanese di Albairate a Vigevano e nella quale è compresa anche la variante di Abbiategrasso ed il collegamento con il nuovo ponte sul Ticino che è in fase di conclusione. In quella zona sono state molte le resistenze dei piccoli Comuni ad un progetto considerato troppo impattante: nei fatti trasferirebbe il traffico dalla Lomellina direttamente verso le tangenziali milanesi, accorciando in modo sostanziale i tempi di percorrenza. Oggi, per fare un esempio, chi deve raggiungerle non può che attraversare la circonvallazione di Abbiategrasso lungo la quale ci sono ancora numerosi semafori.

"Finalmente si è sbloccato l’empasse burocratico sulla realizzazione della Vigevano-Malpensa, un’infrastruttura ritenuta strategica per Regione Lombardia e che il territorio sta attendendo da troppo tempo – prosegue Terzi –. Si tratta certamente di un’ottima notizia che interessa un’opera che andrà ad adeguare e potenziare la viabilità di connessione dell’area all’aeroporto di Malpensa e che migliorerà in maniera sostanziale l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino del sud-ovest milanese. Si tratta un’infrastruttura importante per migliorare il sistema viabilistico di un’ampia porzione di Lombardia e ciò anche in vista delle Olimpiadi invernali in programma nel 2026".