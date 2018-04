Stradella (Pavia), 9 aprile 2018 - La fortuna fa tappa in Lombardia con il SuperEnalotto: a Stradella, in provincia di Pavia, nell'ultimo concorso è stato sfiorato il Jackpot e con un 5 sono stati vinti 36.367,31 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso il Caffè ai Giardini di via Cesare Battisti.

Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, a 126,3 milioni di euro, il premio in palio più alto al mondo e il quinto nella storia del concorso. La sestina esatta è stata realizzata l'ultima volta l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle, in provincia di Venezia, mentre in Lombardia, riferisce Agipronews, il 6 manca da giugno 2013, con 40,7 milioni vinti a Milano.