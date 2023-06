Summer Camp a Pavia, i giovani scoprono l'università per scegliere cosa fare da grandi

"Non vogliamo fare proselitismo, non intendiamo presentare la nostra scuola, vogliamo aiutare i ragazzi a capire come scegliere l’università perché scegliere l’università è, in pratica, che cosa fare da grandi". Il rettore dello Iuss (Scuola universitaria superiore) di Pavia, Riccardo Pietrabissa, ha spiegato così il Summer Camp, la scuola di orientamento innovativa partita ieri al Broletto cui partecipano un centinaio di giovani studenti delle Superiori provenienti da tutta Italia.

Oggi i ragazzi che sono stati selezionati si ritroveranno ancora a Pavia, poi l’11 e il 12 luglio alla Statale di Milano. "L’obiettivo principale – ha aggiunto il rettore – è aiutare i ragazzi a capire che la scelta che fanno oggi non dev’essere strumentale a cosa pensano del loro futuro, ma che oggi la formazione universitaria è un’abilitazione a valorizzare le proprie inclinazioni. I ragazzi sono qui per capire chi sono e cosa vorrebbero diventare".

Il programma quindi non racconta i corsi di laurea e le professioni: spiega perché è bello capire il mondo, la natura, l’essere umano, le relazioni e come questo può aiutare a crescere e a trovare la propria strada nella vita. Per farlo, vengono affrontate tematiche come convergenze parallele tra neurolinguistica, intelligenza artificiale, cambiamenti climatici, sostenibilità, politica economica, matematica, filosofia, ingegneria sismica, innovazione e spazio.

Temi d’attualità e di suggestione sviluppati attraverso lezioni frontali, seminari interattivi e laboratori ma anche momenti di confronto con ricercatori e allievi. Al termine delle attività laboratoriali gli studenti che anche oggi seguiranno il corso saranno accompagnati a far visita ad alcuni collegi storici, per respirare l’atmosfera di studio e amicizia che si vive in una città universitaria come Pavia, dove i collegi sono parte integrante del sistema accademico.

M.M.