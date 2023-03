Sul bus senza biglietto Rimprovero e vendetta

Incredibili i fatti avvenuti ai danni di una donna che guida i pullman che possono dare la misura di chi si può trovare sulla nostra strada. Un paio di settimane fa una donna che guida un pullman era a Soncino e stava per cominciare il suo viaggio verso Cremona, quando sono saliti quattro giovani, due stranieri pregiudicati di 19 e 20 anni e due ragazze italiane. Si sono posizionati in fondo al mezzo, senza biglietto. La conducente è andata verso di loro per chiedere di acquistare il ticket o di scendere, ma i quattro non hanno mostrato alcuna intenzione di scendere, fin tanto che la donna ha chiamato il 112. A quel punto i giovani hanno cominciato a insultare e minacciare la donna, ma sono scesi dal pullman. Neppure il tempo di mettere in moto e il 20enne si è posto davanti al pullman per evitare che partisse, affermando di aver lasciato il cellulare sul sedile e di volerlo recuperare. La conducente, insultata e minacciata, si è guardata bene dall’aprire la porta e a quel punto il 19enne ha cominciato a prendere a calci il mezzo e ha sfondato poi un finestrino lanciando una grossa pietra. Poco dopo sono arrivati i carabinieri che hanno fermato il 19enne e poi cercato gli altri tre protagonisti della vicenda, trovando le due ragazze. Grazie alla telecamera installata sul pullman i militari hanno riconosciuto il quarto componente del gruppo, hanno mostrato un album fotografico alla conducente che ha segnalato la persona protagonista della rottura del finestrino.

Al termine due ragazzi e una ragazza sono stati denunciati per danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio, oltraggio e atti persecutori. Ma non è finita qui, perché la scorsa settimana la donna stava guidando il pullman verso Cremona quando a Soresina si è imbattuta in un’auto alla cui guida c’era il 19enne che aveva rotto il vetro del mezzo. Il giovane, che viaggiava con una delle due ragazze, ha riconosciuto la conducente e l’ha inseguita per alcuni chilometri, costringendo a più riprese il pullman a rallentare mentre la ragazza, sporgendosi dal finestrino, la insultava. Di qui una nuova denuncia sporta dall’autista nei confronti dei due ragazzi.

Pier Giorgio Ruggeri