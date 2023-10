Studenti come archistar. Un rione a misura di bimbo

Un gioco come sono soliti fare quando costruiscono città con i noti mattoncini colorati, ma in questo caso i bambini sono chiamati a realizzare un quartiere. È iniziata e proseguirà anche oggi per concludersi venerdì 27 la progettazione partecipata con le scuole avviata da Supernova, vincitrice del progetto di rigenerazione dell’ex scalo ferroviario. Nove le classi coinvolte, dalle scuole d’infanzia (Fossarmato e L’Aquilone) al liceo scientifico Taramelli passando per le primarie (Ada Negri, Carducci, Delfrate) e le medie (Casorati).

L’idea per rigenerare i 90mila metri quadri che saranno facilmente collegati a Milano Rogoredo, raggiungibile in 18 minuti grazie alla futura stazione ferroviaria con fermata della linea S13 accanto alla Necchi, è di chiedere ai più piccoli che cosa vorranno in un luogo a misura delle future generazioni. "Il coinvolgimento delle scuole – ha detto il sindaco Fabrizio Fracassi – è un segnale concreto di voler rendere partecipi i bambini e i ragazzi, insieme alle famiglie, del processo di cambiamento della città: un’area ora dismessa come lo scalo ferroviario potrà diventare un quartiere per i bambini. Per questo ascoltare la voce dei più piccoli è di grande importanza: potranno sia appassionarsi sempre di più agli spazi cittadini sia progettare un luogo nuovo che renderà la città sempre più bella e con una buona qualità della vita".

Il progetto Pavia Next Gen prevede un mix funzionale con residenziale, commerciale e servizi, nuove aree verdi e spazi pubblici, parco pubblico con giochi e impianti sportivi, parcheggi. "L’attenzione del progetto – ha aggiunto l’ad di Supernova, Paolo Signoretti – è rivolta alle nuove generazioni attraverso la creazione di un quartiere immerso nel verde. Un contesto pensato per le famiglie, un’occasione per i cittadini di Pavia e per coloro che da Milano cercano un nuovo luogo per vivere bene".

La redazione del masterplan è a cura di un team internazionale di progettisti composto da Arup, Mario Cucinella Architects e altri riconosciuti professionisti.