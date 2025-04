Strani furti in bocciofila. Staccati dai muri premiazioni e attestati

Un furto anomalo, che ha fruttato un bottino senza alcun valore economico ma che pare più un gesto di sfregio ai danni della Società Bocciofila Cilavegnese, presa di mira da strani ladri. Nella notte tra la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo i ladri-vandali sono entrati nella sede della bocciofila di via Papa Giovanni XXIII, a Cilavegna, forzando la porta di un’uscita d’emergenza. Poi hanno staccato dalle pareti e portato via una quindicina di quadretti tra immagini dell’attività della società sportiva e attestati di premiazioni e riconoscimenti incorniciati, parte della storia e dei risultati della bocciofila. Sull’episodio hanno avviato le indagini i carabinieri della Stazione di Gravellona Lomellina, della Compagnia di Vigevano, intervenuti sul posto per il sopralluogo.