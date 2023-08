Stradella, 40enne trovato disteso sui binari: salvato dai carabinieri poco prima del passaggio del treno

Stradella (Pavia), 9 agosto 2023 - Si era sdraiato sui binari, ma è stato salvato appena prima che arrivasse il treno. Un uomo di 40 anni, italiano, è stato tratto in salvo dai carabinieri della Compagnia di Stradella, che hanno reso il suicidio solo tentato.

I militari di una pattuglia del Radiomobile, nel corso del consueto servizio perlustrativo, nella serata di ieri, martedì 8 agosto, vicino al passaggio a livello di via Mameli a Stradella, hanno notato l'aspirante suicida disteso sui binari della ferrovia. I carabinieri, con non poca fatica, sono riusciti a spostare di peso il 40enne, descritto in evidente stato confusionale.

Un intervento provvidenziale per la tempestività, arrivato proprio nel momento in cui le sbarre del passaggio a livello si stavano abbassando per l'imminente transito di un convoglio ferroviario, che avrebbe certamente travolto il 40enne.

"Un ritardo di pochissimi minuti - sottolineano gli stessi carabinieri nella nota stampa diramata oggi dal Comando provinciale di Pavia - avrebbe di certo portato a conseguenze tragiche". L'uomo, ancora in stato confusionale, è stato soccorso da un'ambulanza chiamata sul posto, che lo ha trasportato all'ospedale di Voghera "per le cure e gli accertamenti del caso".