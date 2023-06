Stradella, ciclista esce di strada e vola oltre il guard rail: morto un 60enne

Stradella (Pavia), 18 giugno 2023 - Stava pedalando sulla Sp10 "Padana Inferiore", tra Stradella e Arena Po, quando è uscito di strada e caduto dalla bici, finendo oltre i guard rail nella vegetazione a fianco della strada. Il ciclista, un uomo al momento ancora da identificare, è stato trovato in arresto cardiaco e dopo i vani tentativi di rianimazione, è stato constatato il decesso sul posto.

È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 18 giugno, poco prima delle 17, sulla via Emilia che taglia in orizzontale l'Oltrepò Pavese poco più a sud del fiume Po. Il tratto di strada pare rettilineo, senza particolari insidie, fuori dal centro abitato di Stradella e nelle vicinanze dell'incrocio con la strada Campasso che porta a Nord verso Arena Po.

Sul posto, dopo l'allarme lanciato al 112 da automobilisti in transito, sono intervenuti i soccorsi sanitari dell'Areu, che oltre all'ambulanza della Croce Rossa di Stradella e all'auto medica con rianimatore a bordo ha fatto alzare in volo l'elisoccorso da Milano.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e per i rilievi sta procedendo la polizia stradale di Pavia. Non risultano altri mezzi coinvolti, senza dunque apparenti responsabilità di terzi nell'uscita autonoma con caduta dalla bici, con il sospetto che possa essere stata provocata da un malore del ciclista. Ma gli accertamenti sono ancora in corso.