Stop all’esilio bresciano Il magazzino dei farmaci ritrova sede a Madignano

di Pier Giorgio Ruggeri

Il magazzino farmaceutico a servizio dell’ospedale di Crema torna a casa. Dopo un anno di oneroso e burrascoso esilio a Desenzano, è da ieri operativo il nuovo stabile di Madignano. Viene così chiuso anche il transit point di Offanengo, che serviva come punto intermedio di smaltimento merce, con il relativo contratto Coopservice.

La nuova struttura consente una gestione ottimizzata dell’approvvigionamento dei medicinali e, cosa non da poco, un notevole risparmio di spesa rispetto alla soluzione temporanea che l’Asst di Crema aveva trovato nel 2021 dopo la cessazione del contratto d’affitto della storica sede di via Dogali. La nuova sede di via Comparina a Madignano è stata completamente adeguata alle esigenze e il contratto d’affitto, stipulato con la La.Ra. Immobiliare, avrà la durata di sei anni al costo di 129mila euro all’anno, Iva inclusa.

Un costo decisamente inferiore rispetto alla soluzione tampone scelta precedentemente dalla Asst e che per il solo periodo di aprile-novembre 2022 aveva comportato un esborso di 470mila euro e obbligato il personale a rivedere completamente, con non pochi disagi nei reparti, il modello di distribuzione dei farmaci.

Va ricordato che la società immobiliare La.Ra., vincitrice del bando di gara nel 2021, avrebbe potuto mettere a disposizione il magazzino già a partire dall’aprile 2022 ma l’Asst di Crema non chiuse il contratto nei tempi concordati optando successivamente, in situazione d’emergenza, di sottoscrivere il contratto con Coopservice a un costo decisamente maggiore. A La.Ra. era stato chiesto uno sconto che la società avrebbe anche accordato, ma dopo la richiesta nessuno si era fatto più vivo costringendo la società immobiliare a ritirare la nuova proposta.

Se dal punto di vista logistico e operativo la questione è stata risolta, si è ancora in attesa di conoscere l’esito dell’esposto per presunto danno erariale depositato a gennaio dal Movimento 5 Stelle, e anche di conoscere l’ulteriore esborso sostenuto dall’ospedale di Crema nei confronti di Coopservice per gli ultimi tre mesi di servizio che non erano inclusi nel contratto, sottoscritto fino al 30 novembre 2022.