Steso con un pugno: aggressore ai domiciliari

L’arresto è stato convalidato e il giudice, rinviando l’udienza a fine mese, ha disposto la misura cautelare dei domiciliari. R.P.P., 40enne residente in città, è accusato di lesioni personali aggravate per l’aggressione di sabato pomeriggio in viale Necchi ai danni del 63enne finito in ospedale, colpito da un violento pugno al volto che lo ha fatto cadere a terra, picchiando la testa e perdendo i sensi. Le sue condizioni stanno gradualmente migliorando, ma per il recupero dal trauma cranico ci vorrà ancora tempo. Non si sarebbe trattato di una tentata rapina, come ipotizzato nell’immediatezza, ma di una spropositata e violenta reazione del 40enne che avrebbe avvicinato il 63enne, appena sceso dall’auto lasciata nel parcheggio davanti all’Istituto Cossa, chiedendogli qualche moneta per elemosina. Il rifiuto alla richiesta avrebbe fatto scattare la violenza. Il responsabile era poi fuggito. Ma nell’arco di poche ore è stato rintracciato dai poliziotti della squadra Mobile, diretta da Giovanni Marinetti. S.Z.