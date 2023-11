Sradicano l’armadio blindato e rubano i fucili

Forse pensavano di trovare all’interno una quantità di preziosi, per questo motivo hanno deciso di sradicare un armadio blindato dal muro, caricarlo su un mezzo e portarselo via. È accaduto martedì sul finire del pomeriggio, tra le 17 e le 19 quando in una casa indipendente di via Milano era disabitata e sono arrivati i ladri. Per entrare i malviventi hanno dapprima forzato il cancello, poi la porta d’ingresso. Una volta arrivati in casa hanno messo a soqquadro l’intera abitazione prima di raggiungere l’armadio che conteneva quattro fucili da caccia di marca Beretta regolarmente detenuti e custoditi secondo quanto prevede la legge. Il colpo messo a segno è la fotocopia di quanto accaduto qualche giorno fa a Cassolvovo dove i ladri si sono impossessati di ben 15 fucili.