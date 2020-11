Vigevano, 20 novembre 2020 - Più di due etti e mezzo di cocaina, 89 grammi di marijuana e due bilancini di precisione oltre a 18.310 euro in contanti. Gli agenti del commissariato di Vigevano hanno fatto scattare le manette ai polsi di un disoccupato di 59 anni che, dalla sua abitazione, gestiva un giro di smercio sulle quale le indagini sono ancora in corso. A lui gli investigatori del vice-questore Rossana Bozzi, che dirige il commissariato di viale Libertà, sono arrivato nell'ambito di una indagine volta al contrasto della diffusione degli stupefacenti che ha richiesto anche pedinamenti e una attività di osservazione. Ieri mattina invece è scattato il blitz. L'uomo è stato processato questa mattina per direttissima. Il giudice monocratico del Tribunale di Pavia ha convalidato l'arresto effettuato dalla polizia e ha disposto a carico dell'imputato la misura della custodia cautelare in carcere.

