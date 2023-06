Sottosegretario all'Interno a Pavia: priorità alla sicurezza per garantire libertà e coesione sociale Il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni ha visitato Pavia per discutere di sicurezza, con l'aumento dell'organico delle forze di polizia e riforma della Polizia locale. Contrasto alla mala-movida, anche con gli osservatori di strada. 100 milioni all'anno per 10 anni per le assunzioni straordinarie.