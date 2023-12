Sottopasso avanti tutta: "Non ci sono stati intoppi"

"Il cantiere del sottopassaggio da via Nino d’Allor a viale Pavia sta andando avanti senza intoppi". Così racconta l’assessore ai lavori pubblici e patrimonio Gianluca Scotti, che continua: "Ora stiamo realizzando le canne e stanno ultimando le armature per i tunnel di varo, questo nel cantiere dalla parte di Viale Pavia. In via Trento Trieste si stanno facendo le opere preliminari per rinforzare il terreno; in questi giorni iniziano anche i lavori per spostare i sottoservizi. I tunnel artificiali, che penetreranno nel terreno, arriveranno in questi mesi per poi iniziare la fase di spinta sotto i binari a febbraio, sono infatti terminati bene gli accordi con Fri (Rete Ferroviaria Italiana), in quel periodo i treni andranno più lenti in quel tratto. Il cronoprogramma generale dei lavori procede bene, senza ritardi. Da fuori forse non ci si rende conto della portata dei lavori, anche per questo sabato mattina abbiamo invitato il consiglio comunale a constatare di persona lo stato dei lavori, potendo così vedere l’importanza del progetto e come stia andando".

La complicatezza del progetto, infatti, si nota anche agli occhi di chi non è un professionista, si tratta di creare e ampliare un tunnel in una zona che ha al di sopra abitazioni, ferrovia, stazione e una strada molto trafficata; sotto i vari sottoservizi. I lavori iniziarono nel febbraio 2023 e dovrebbero finire per l’agosto del 2024, anche se lo stesso assessore Scotti, un mese fa, spiegò come sia naturale che ci siano degli intoppi per lavori di questi, che ritardano la fine dei lavori (intoppi che, per il momento, non ci sono ancora stati). Il cantiere oggi ha quindi le armature per i tunnel, questi tunnel sono costituiranno il corpo principale del sottopassaggio. Ovvero: questi due tunnel arriveranno già costruiti, uno di essi avrà una sezione finale, un rostro, e avrà così la forma simile ad un coltello con il tagliente verso il basso. Questo tunnel verrà spinto nel terreno da dei martinetti, con una scavatrice al suo interno che toglierà la terra. In questo modo, e aggiungendo il secondo tunnel, si arriverà dall’altra parte, costituendo così la struttura generale principale del sottopassaggio.

Luca Pacchiarini