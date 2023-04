Sos sui mezzi pubblici "Un allarme per salvare gli autisti minacciati"

di Pier Giorgio Ruggeri

"Doteremo a breve di un bottoncino d’allarme tutti i nostri autisti. In questo modo saranno più sicuri e garantiremo loro un pronto intervento". Lo dice Gabriele Mariani, operation director di Autoguidovie, dopo l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un autista. Il fatto incriminato è successo lo scorso 7 marzo, l’ennesimo caso che segue l’assalto a una donna autista a Soncino, dove quattro esagitati, due ragazzi e due ragazze, sono arrivati a spaccare il finestrino del pullman per fermarne la corsa del mezzo pubblico. Il 7 marzo, invece, un quindicenne straniero residente nel cremasco, trovato senza biglietto dal conducente e invitato a scendere, ha dapprima spintonato il personale deputato al controllo dei titoli di viaggio e poi ha sferrato un pugno in faccia che ha causato la rottura di un dente.

L’autista ha chiamato subito il 112, il numero unico che gestisce l’emergenza in Lombardia, e quando sono arrivati gli agenti ha indicato l’autore dell’aggressione che nel frattempo cercava di allontanarsi. Il ragazzo è stato fermato, identificato e quindi denunciato per aggressione, lesioni, interruzione di pubblico servizio al tribunale dei Minori di Brescia.

"Siamo consapevoli di quanto sta accadendo, non solo nel Cremasco, ma per esempio anche a Pavia. Siamo assolutamente dalla parte dei nostri dipendenti, ai quali forniamo assistenza legale. Anche l’azienda sporge denuncia e affianca il dipendente. Senza creare allarmismo, il fenomeno è presente. Ritengo che si tratti anche di un problema culturale. L’azienda dà la piena vicinanza ai dipendenti. Ricordo che l’interruzione di pubblico servizio unito alle eventuali lesioni dà conseguenze pesanti in tribunale per chi si macchia di questi reati. Siamo già dotati di mezzi di videosorveglianza sui pullman e forniamo le registrazioni alle forze dell’ordine. Adesso interveniamo anche con un sistema di sicurezza in più, dotando il conducente di un bottoncino di allarme individuale indossabile che, in caso di pericolo, manda un segnale alla centrale operativa e che innesca un microfono silente che registra tutto quel che si dice, localizzando ora e luogo. Questo allarme può esser in contatto con quattro fonti differenti e dunque, oltre a noi, si potrebbe collegare anche con le forze dell’ordine".