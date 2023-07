Sorpasso con frontale Ferita coppia ottantenne

Ha superato un camion fermo a bordo della propria Dacia Sandero ma si è “allargato“ troppo e ha colpito una Ford Focus che proveniva dalla parte opposta. Il bilancio dell’incidente, giovedì intorno alle 14,30 in territorio di Scannabue sulla Melotta, è di tre feriti. La Sandero condotta da un ottantenne che stava viaggiando con la moglie di 78 anni, residenti a Torlino Vimercati, ha superato un camion fermo ma si è portata nella corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo una Focus station wagon guidata da un 59enne di Campagnola. L’urto è stato violento, la Focus è finita fuori strada mentre la Sandero ha terminato la corsa in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l’automedica, poi i vigili del fuoco di Crema e una pattuglia di carabinieri per i rilievi. La Melotta è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Il medico ha fatto arrivare un’eliambulanza che ha trasportato il conducente della Focus al Policlinico di Pavia mentre i due anziani coniugi sono stati accompagnati in ambulanza all’ospedale di Cremona.

P.G.R.