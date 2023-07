Sono quattro i benemeriti della Battellieri

Si sono distinti nel campo delle scienze, del sociale, delle culture locali, delle arti e dello sport, ma non hanno mai ricevuto un “sansirino“. A colmare la dimenticanza pensa la Battellieri Colombo che dal 2019 ha istituito le proprie benemerenze. Le onorificenze saranno consegnate alle 21 di stasera sulla terrazza della sede che può ospitare 100 persone. A ricerle, davanti alle autorità e dalle mani del cantastorie Valter Vai, sono: Laura Ricevuti, 47 anni, medico che nel 2020 ha ricevuto l’onoreficenza di Cavaliere al merito per i suoi meriti professionali correlati al Covid "per la fondamentale scoperta scientifica", la cantante internazionale Sherrita Duran, la giornalista Pierangela Fiorani "Eccellente voce della cultura pavese" e Tommaso Vaccina "per gli importanti traguardi raggiunti nello sport". Nato a Pavia 43 anni fa, Vaccina nel 2015 ha vinto il titolo di campione del mondo di corsa in montagna (lunghe distanze) a Zermatt. I riconoscimenti si aggiungono a quelli assegnati a Gianfranco Manenti, Francesco Mastrandrea e Paolo Zanocco nel 2019; a Monica Boggioni, Ramon, Walter Casali e Vittorio Vaccari nel 2021 e a Riccardo Ferrari, Giulio Guderzo Andrea Bordone, Andrea Grisi e Guido Affini e Gino Poma l’anno scorso. M.M.