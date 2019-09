Pavia, 15 settembre 2019 - Il barista si è insospettito vedendoli giocare per ore alle slot, apparentemente senza mettere mano ai portafogli. Dalle 10 del mattino, erano quasi le 17 di ieri quando la Volante è intervenuta nel bar, nel quartiere di Città Giardino, e ha trovato i 3 uomini ancora alle slot. Usavano un marchingegno che consentiva loro di giocare senza introdurre soldi nella macchinetta, tenendosi così le vincite ma senza spendere nemmeno un euro. In realtà non erano stati molto fortunati fino a quel momento, perché sono stati trovati solo con 150 euro, sequestrati in quanto ritenuti di provenienza illecita.

I tre, di nazionalità albanese, di 33, 23 e 20 anni, 2 residenti a Milano e uno a Stradella, già con alcuni precedenti, sono stati denunciati, in stato di libertà, per il reato di frode informatica in concorso, oltre che per quello di possesso di chiavi alterate o grimaldelli. Oltre alle denunce penali, nei confronti dei due residenti a Milano sono stati emessi dalla Questura anche dei provvedimenti amministrativi, con foglio di via dal territorio pavese, mentre quello residente a Stradella è risultato anche non del tutto in regola coi documenti per la permanenza in Italia ed è stato invitato all'Ufficio immigrazione della Questura di Pavia per verificare la sua situazione.