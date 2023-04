Sindaco ricoverato in ospedale: slitta l’onorificenza all’ex parroco

"È stata rimandata e si terrà al più presto possibile la cerimonia prevista per oggi (domenica 23) con la consegna delle chiavi del paese all’ex parroco Pier Giorgio Pruzzi". Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Barbianello informando che il rinvio è stato causato dall’improvviso ricovero in ospedale del sindaco Giorgio Falbo. Il primo cittadino, che da qualche tempo era tornato alla guida del Comune dopo essere stato coinvolto in un’inchiesta su presunti fanghi inquinati sparsi nei campi del basso Oltrepo, non è in gravi condizioni ma dovrà essere sottoposto ad accertamenti alla Maugeri. Di conseguenza la cerimonia fortemente voluta dal sindaco per la consegna dell’onorificenza, è stata spostata. M.M.