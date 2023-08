Si ribalta con l’auto In ospedale un 25enne

Ha perso il controllo della sua Hyundai I10 mentre stava percorrendo corso Milano a Vigevano: l’auto si è ribaltata e ha danneggiato anche alcune altre vetture che erano regolarmente in sosta lungo una delle principali vie di accesso alla città. Sono ancora al vaglio della polizia le cause del sinistro, avvenuto poco dopo le 6.30, che ha coinvolto un automobilista di 25 anni. Non è chiaro come l’auto si sia potuta ribaltare in un punto della città nel quale, grazie alla presenza dei dissuasori di velocità non è possibile pigiare troppo sull’acceleratore. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano che ha provveduto al trasporto del giovane, che non ha riportato conseguenze serie, al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino.