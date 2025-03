Settimana di asfaltature. In vista inevitabili disagi

La prossima sarà una settimana difficile per chi si sposta in auto. Partiranno lunedì per concludersi venerdì infatti i lavori di asfaltatura dalle 9,30 alle 17 della rotatoria di viale Libertà. Sarà modificata la viabilità della zona, con conseguenti disagi. Chi si troverà a passare dalla rotonda di viale della Libertà dovrà seguire i cartelli e imboccare le strade limitrofe come le vie Cavallini e Oberdan, Porta Calcinara e via Montebello della Battaglia. I mezzi provenienti dal Lungoticino Sforza diretti verso San Martino Siccomario dovranno svoltare a sinistra sul ponte coperto. Chi proviene da San Martino ed è diretto a piazza Minerva potrà transitare sul ponte della Libertà e svoltare a destra sul viale Lungoticino e a sinistra in Porta Calcinara in direzione via Oberdan. I mezzi pesanti dovranno necessariamente percorrere la tangenziale. Lavori di ripristino del selciato partiranno anche in Strada Nuova tra corso Carlo Alberto e piazza Castello. Stop al traffico eccetto per i residenti. Prevista la deviazione su percorsi alternativi e la sospensione dei bus.

M.M.