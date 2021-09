Pavia - Alain Delon, Sophia Loren e Franco Zeffirelli negli anni hanno legato il proprio nome al marchio della pellicceria Annabella firmando spot e campagne pubblicitarie che hanno fatto il giro del mondo insieme al nome di Pavia. In occasione del 70° anniversario del Ponte coperto lo storico brand sarà reclamizzato da un volto nuovo, quello della modella Alyona Shadskaya con uno dei simboli della città sullo sfondo. L’attraversamento che collega Borgo Ticino a Strada Nuova, infatti, ieri mattina si è trasformato nel set fotografico del noto nome della moda. Sul ponte, davanti all’obiettivo della fotografa la modella che indossava una trentina di capi della collezione autunno inverno 2021-2022 e sul lungoTicino lunghissime code. Con l’attraversamento chiuso dalle 10 alle 12,30 per consentire la realizzazione del servizio fotografico per la campagna pubblicitaria che poterà il nome di Pavia in tutta Italia e fuori dai confini nazionali, il traffico di un nomale giovedì mattina è impazzito. Sull’importante arteria che costeggia il fiume si poteva procedere soltanto a passo d’uomo o affrontare un percorso più lungo per evitare le auto.

«Le immagini saranno pubblicate sul nostro materiale promozionale e utilizzate per la pubblicità" ha spiegato il Ceo di Annabella, Riccardo Ravizza, impegnato a far conoscere il ponte insieme al proprio brand preferendolo a uno studio fotografico. Ma non tutti hanno gradito. Non lo hanno fatto gli automobilisti imbottigliati e neppure alcuni animalisti che contestano sistematicamente Annabella. Il Comune, invece, ha sostenuto l’iniziativa concedendo il patrocinio e la propria collaborazione che, come spiegato in un comunicato, consiste nel "supporto della polizia locale a titolo non oneroso, nella gratuità dell’occupazione del suolo pubblico e nella disponibilità del Ponte coperto". "L’iniziativa - prosegue il comunicato - rientra negli eventi verso cui l’amministrazione comunale ha espressamente riconosciuto uno specifico interesse pubblico ed è occasione per contribuire alla promozione della città di Pavia, di cui il marchio Annabella ha favorito la conoscenza a livello nazionale e internazionale". Perché Annabella dal 1957 ha legato il proprio nome a Pavia e portato la moda italiana ovunque tanto che la sua sede di palazzo Demetrio (ora trasferita in piazza della Minerva) veniva immortalata dai turisti come un monumento. Come accade ore al ponte coperto illuminato di blu e celebrato con un biglietto del bus ad hoc, mostre, visite e incontri.