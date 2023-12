Servizi pediatrici concentrati al quinto piano del Maggiore

Ambulatori pediatrici accorpati a Pediatria per un miglior comfort di bambini e famiglie. È la novità annunciata dall’Asst di Lodi per l’ospedale Maggiore, che concentra i servizi pediatrici principali. Negli ultimi giorni, infatti, è stato eseguito il trasferimento degli ambulatori pediatrici al quinto piano dell’ospedale. Questi spazi sono stati trasferiti dal piano 1M della palazzina ex Maternità l, al Reparto Pediatria, nei locali in precedenza occupati dal Pronto Soccorso pediatrico. In questo modo saranno riunite in un unico ambiente dedicato, funzionale e colorato, tutte le attività rivolte all’accoglienza e alla cura nell’ambito materno-infantile. Nello spostamento voluto dalla Direzione è compresa anche l’attività del punto prelievi pediatrico.

Asst precisa che a oggi "sono già operativi, al quinto piano, gli ambulatori pediatrici che effettuano le prestazioni di Allergologia, Cardiologia, Gastroenterologia, Reumatologia, Endocrinologia/Auxologia, Infettivologia, Cefalee ed Ecografia delle anche". C’è un’altra iniziativa, nel Lodigiano, proposta in questi giorni da una struttura sociosanitaria e rivolta ai bambini e non solo.

La Fondazione Opere Pie di Codogno propone infatti due laboratori intergenerazionali che faranno felici gli anziani ospiti. Domani e mercoledì 3 gennaio, dalle 8.30 alle 16.30, con possibilità di iscriversi anche solo per mezza giornata, la struttura propone eventi a coinvolgere i bambini che a qualsiasi titolo desiderino partecipare. L’iniziativa, aperta a tutti i piccoli della scuola primaria, ha come obiettivo quello di insegnare l’opportunità della relazione con gli anziani e creare un momento educativo per gli ospiti.

P.A.