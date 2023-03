Serata benefica per i 10 anni di Pavia nel cuore

Risate, momenti musicali, ma soprattutto Emozioni sul cuore. Si intitola così, infatti, la serata benefica contro l’arresto cardiaco organizzata da Pavia nel cuore, in occasione dei 10 anni di fondazione dell’associazione. L’appuntamento è per le 20,45 di sabato al teatro Fraschini (biglietti su www.emozionisulcuore.it) quando saliranno sul palco il comico Giovanni Cacioppo, il coro gospel LV Gospel project e Professione danza di Pavia e Caput Villae di Codevilla. Ma i veri protagonisti della serata saranno i sopravvissuti a un arresto cardiaco. "In 10 anni abbiamo formato 10mila persone e siamo andati in una Rsa - dice Amedeo Cutuli, segretario di Pavia nel cuore - per aumentare la sopravvivenza da arresto cardiaco extra-ospedaliero". "L’evento celebrerà la straordinaria opera di Pavia nel cuore" sottolinea l’assessore Anna Zucconi.