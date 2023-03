Auto imbottita di hascisc: sequestro da 150 chili sulla A7

Panetti di hascisc (Archivio)

Maxi-sequestro di droga in autostrada. Gli agenti della sottosezione autostradale di Milano Ovest del compartimento polizia stradale Lombardia, in servizio lungo la A7 Milano-Genova, hanno arrestato un uomo con l’accusa di traffico di stupefacenti. Davvero imponente la quantità di hascisc sequestrata a bordo di un’utilitaria.

Gli agenti erano impegnati in controlli sulle vetture di passaggio sull’autostrada, quando hanno bloccato una Fiat 500 su cui era stato montato il cosiddetto ruotino di scorta. Alla guida della vettura c’era un italiano di 55 anni, che portava nell’abitacolo sette scatoloni sigillati con nastro adesivo da pacco. All’automobilista è stato chiesto cosa contenessero. L’uomo ha risposto che negli imballaggi erano custodite saponette. Parole che non hanno convinto i poliziotti, che hanno deciso di dare un’occhiata.

E hanno fatto bene. Negli scatoloni, infatti, erano nascosti 149 chilogrammi di hascisc suddivisi in 316 panetti. La perquisizione è proseguita, nell’abitazione a disposizione del 55enne. Qui sono stati recuperati altri 41 grammi di hascisc e, soprattutto, quasi 20mila euro in contanti, possibile provento di attività di spaccio. L'uomo pertanto è stato arrestato e condotto in carcere a Pavia.