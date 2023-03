Senza lavoro dopo il Covid Madre sfrattata chiede aiuto

di Manuela Marziani

Il Covid che ha impedito di lavorare spesso ha, come conseguenza, uno sfratto che mette paura e costringe a trovare una soluzione. Peccato che quando si chiude una porta, in alcuni casi non si apra un portone. E’ quello che è accaduto a Jocelyn Perez, dominicana madre di tre figli, due minorenni e uno maggiorenne che vivono da molti anni a Pavia. Dopo aver perso il lavoro e non aver potuto pagare l’affitto, la famiglia è stata sfrattata e quasi un anno fa ha partecipato al bando per ottenere un alloggio popolare, ma c’è un ma. Il primo appartamento che le è stato proposto a dicembre sembrava perfetto, peccato che quando le abbiano dato le chiavi e la donna sia entrata a controllare, si sia accorta che qualcuno era entrato prima di lei e aveva portato via la caldaia e danneggiato l’alloggio. "Era una soluzione idonea, ma purtroppo inservibile - dice Matteo Biemmi dell’Assemblea per il diritto alla casa che sta seguendo la famiglia -. L’ufficio case allora ha virato su un’altra proposta, un bilocale da 70 metri quadri mansardato in via dei Liguri. Siamo andati a vederlo insieme e non va bene. Si trova al quarto piano e uno dei figli della donna ha una grave forma di autismo e iperattività. Non si fida a lasciarlo in casa per andare a lavorare". Se ora la donna dovesse rinunciare alla soluzione proposta, però, verrebbe esclusa dalla graduatoria del Comune e non potrebbe più fare domanda.

"All’ufficio case dicono che non ci sono alloggi - ha sottolineato Jocelyn Perez disperata -. Io non voglio rimanere nell’alloggio in cui vivo perché, nonostante stia continuando a pagare l’affitto sono sotto sfratto. Ho bisogno di un altro appartamento per me e i miei figli". Seguito dal Dosso verde, il ragazzo che ha compiuto 14 anni non potrà più frequentare la struttura per gran parte della settimana, quindi per poter andare a lavorare la mamma ha bisogno di un supporto da parte di un assistente domiciliare. "Questa donna non può pagare qualcuno che l’aiuti - ha proseguito Biemmi -. Bisogna bloccare lo sfratto e nel frattempo rendere usufruibile uno degli appartamenti sfitti di cui il Comune dispone. In base all’ultima rilevazione di due anni fa, il Mezzabarba aveva 130 appartamenti sfitti, occorre metterne a posto uno che vada bene a questa famiglia".