Semaforo verde da parte della parrocchia all’intitolazione del sagrato a don Luigi Manazza

Il sagrato della chiesa di San Giorgio sarà intitolato alla memoria di don Luigi Manazza, ex-parroco del centro lomellino scomparso nel 1962. Per perfezionare l’operazione era necessario il benestare della parrocchia arrivato attraverso il parroco, dove Cesare Silva, che non aveva mai avuto nulla in contrario a che si perfezionasse l’intitolazione. Si risolve una questione che si è protratta per oltre un anno, da quando cioè era stata consegnata in municipio una petizione con 149 firme con la richiesta dell’intitolazione. La minoranza ha già annunciato azioni per chiarire la posizione dell’amministrazione comunale che in un primo momento non aveva dato seguito alla richiesta perché mancava il via libera della parrocchia e nonostante il parroco già dall’autunno avesse confermato il suo parere favorevole.