Semaforo tra Vigevano e Abbiategrasso, riattivazione con dispositivo 'intelligente'!

L’incidente che lo aveva messo fuori uso si era rivelato provvidenziale: perché senza quel semaforo, che sta a metà strada tra Vigevano e Abbiategrasso in territorio di Ozzero (Milano), il traffico dei pendolari era diventato molto più scorrevole. Ma a breve il complesso semaforico lungo la Statale 494 tornerà attivo. I lavori, anzi, avrebbero già dovuto essere avviati e invece slitteranno di qualche giorno.

L’intervento sarà effettuato dal personale dell’Enel mentre i 13mila euro necessari ai lavori arrivano dall’assicurazione. L’obiettivo della riattivazione del semaforo non vuole riportare le cose allo stato precedente bensì migliorare ulteriormente la circolazione. L’intenzione del sindaco Guglielmo Villani è infatti quella di far installare un dispositivo “intelligente“ che non si azioni a tempo ma tenga conto del flusso del traffico.

Questo perché l’incrocio regola l’afflusso dei veicoli in arrivo dalla Provinciale 54, un traffico molto meno intenso ovviamente di quello che percorre la Statale perché quello svincolo, così com’è oggi, è giudicato pericolosissimo. "Il fatto che non siano finora avvenuti incidenti – sottolinea il primo cittadino Giglielmo Villani – non ci ha messo al riparo dalla necessità di intervenire in modo definitivo". La soluzione finale al problema? Dare via libera alla Vigevano-Malpensa, che bypasserebbe interamente la zona.

U.Z.