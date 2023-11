Scontro tra due auto. Una si alza e atterra sul fianco. Conducenti salvi per miracolo

Scontro senza feriti e in qualche misura spettacolare, con un’auto che si è ribaltata ed è rimasta su un fianco. Ieri mattina poco dopo le 8 e qualche metro dopo il rondò del Pergoletto, all’inizio di via IV Novembre, si sono scontrate una Toyota Hr e una Mercedes Classe A. Quest’ultima è arrivata dal rondò e si è scontrata con la Toyota che stava spostandosi da un parcheggio. Nell’urto la Mercedes è decollata ed è finita girata su un fianco. Nessuno dei due conducenti ha riportato contusioni o ferite. Sul posto sono arrivate una pattuglia della Polstrada, che ha eseguito i rilievi e una della polizia locale per la viabilità. Presenti numerosi curiosi, attratti dall’auto ferma su un fianco. P.G.R.