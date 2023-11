Sconto simbolico a chi usa le compostiere

Per ora lo sconto sarà poco più che simbolico, 5 euro detratte dalla tariffa dalla Tari del 2024, ma se il progetto trovasse riscontro le agevolazioni potrebbero aumentare nel tempo. Sono i vantaggi previsti per i residenti di Garlasco che accetteranno di utilizzare le compostiere. "Al momento sono ancora troppo poche – rileva l’assessore all’Ambiente Isabella Panzarasa – e per questa ragione lo sconto non potrà essere più consistente". Dal canto suo il Comune effettuerà un censimento dei nuclei familiari che fanno compostaggio e, in collaborazione con Asm Isa, effettuerà controlli per definire in quali abitazioni non verrà più effettuata la raccolta dell’umido. Le compostiere vengono distribuite gratuitamente a chi ne fa richiesta; per ottenerle è necessario frequentare un corso per imparare come ottenere il compost, frequentato quest’anno da una trentina di persone. U.Z.