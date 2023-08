Scomparso il Piccolo longobardo

Nel panorama surreale della primavera 2020, quando tutti eravamo confinati in casa dal Covid, era comparso. Piccolo, trasparente, con due giganti alle spalle simboleggiava la fragilità dell’essere umano costretto a soccombere di fronte a un minuscolo virus. Da una settimana però il “Piccolo longobardo“ è sparito. La statua trasparente che era entrata a casa di re Alboino e della regina Teodolinda, due opere realizzate dallo scultore Carlo Mo, ed era stata temporaneamente esposta appoggiata al cordolo della rotonda, non c’è più. È la stessa autrice, Barbarah Guglielmana, a darne notizia. "Sarà stato il vento o un fortunato collezionista?", si è domandata l’artista, in arte Aforismana. L’opera in plexiglass, materiale fragile rispetto a quello inossidabile di acciaio dei suoi “genitori“ Alboino e Teolodinda, rappresentava la fragilità e la caducità dell’essere umano che si era misurato con l’invincibilità, ridimensionata durante la malattia. Dal 2 giugno 2020 il piccolo longobardo stava seduto al proprio posto e la sua creatrice lo controllava, quando passava dal rondò. Finché non l’ha più visto.

"La scultura di un Ometto Oliviano – aveva spiegato Aforismana – è moderna. È stato scelto il plexiglass contestualizzato al momento storico che stiamo vivendo, nella sua piccolezza e miseria di materiale il piccolo longobardo, ancora bambino, è rapportato a quello dei due grandi condottieri in acciaio rappresentanti le figure genitoriali. Il suo è un materiale leggero, trasparente, fragile e deteriorabile, come si è dimostrato l’uomo, l’italiano, il lombardo che si credeva grande e invincibile, e che ha conosciuto la propria debolezza nell’affrontare i limiti umani, forse ridimensionandosi". Magari qualcuno lo ha trovato inappropriato oppure ha voluto portarsi a casa quel pezzettino di storia.

M.M.