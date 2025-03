Scippata nel parcheggio del supermercato. Magro il bottino, soltanto qualche moneta

Stava risalendo sulla propria auto dopo aver fatto la spesa quando le si è avvicinato uno sconosciuto che le ha strappato la borsetta. La vittima, una settantanovenne, non è rimasta ferita e sul posto non è stato necessario l’intervento dei soccorsi, ma sono arrivati i carabinieri. È successo verso mezzogiorno di sabato nel parcheggio del supermercato DPiù a Campospinoso Albaredo. Lo scippatore aveva il volto parzialmente nascosto dal cappuccio di una felpa, si è avvicinato a piedi ed è comparso all’improvviso alle spalle della vittima, allontanandosi poi di corsa. Non è escluso che nelle vicinanze lo aspettasse un complice alla guida di un mezzo, rimasto defilato ma pronto per la rapida fuga. Nella borsetta rubata, oltre ai documenti, c’erano solo poche decine di euro in contanti.