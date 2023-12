Schianto sul cavalcavia. Due donne ferite e viabilità nel caos

Due donne di 22 e 47 anni sono rimaste coinvolte, per fortuna con conseguenze lievi, in un incidente avvenuto ieri poco prima delle 9 nei pressi del cavalcavia La Marmora, quello che collega la prima periferia della città col centro e su cui si affaccia anche il Pronto soccorso dell’ospedale. A scontrarsi sono stati una Fiat Seicento ed un Suv Peugeot 2008. L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale di Vigevano intervenuti per i rilievi e la viabilità. Una delle due donne è stata trasferita al vicino ospedale da una ambulanza della Croce Garlaschese in codice giallo. Le sue condizioni tuttavia non destano preoccupazione. Qualche disagio si è registrato nel flusso del traffico: il cavalcavia (rimasto chiuso oltre due anni per lavori di consolidamento) è uno degli snodi più importanti della viabilità cittadina.