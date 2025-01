Schianto, muore idraulico. Auto ribaltata al rondò. La dinamica sotto la lente

VIGEVANO (Pavia)La sua auto si è ribaltata nell’affrontare la rotatoria che collega il tratto urbano della statale 494 a via Cararola, nelle vicinanze dell’ex-stabilimento della Moreschi lungo viale Industria e per lui non c’è stato nulla da fare. Andrea Scottini, 36 anni, idraulico residente in città, è deceduto intorno all’1.30 della notte tra venerdì e sabato. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano, che sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, la Renault Capture della vittima ha probabilmente toccato un cordolo della rotatoria e tanto è bastato per togliere stabilità al mezzo che si è ribaltato. Per il conducente non c’è stato scampo.

Ancora da accertare invece le cause di una manovra che non è usuale: la vittima potrebbe non aver valutato correttamente la distanza dell’ostacolo, o forse procedeva a velocità sostenuta o ancora a tradirla può essere stato un colpo di sonno o un malore. Lo stabilirà l’eventuale perizia necroscopica che potrebbe essere disposta dall’autorità giudiziaria, ma che potrebbe anche non essere ritenuta necessaria considerato che nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone. Tutto si è consumato intorno all’1.30 lungo il tratto urbano della statale 494 alla convergenza tra viale Industria e via Cararola. Da un po’ di tempo la strada è stata oggetto di interventi per la realizzazione delle piste ciclabili e la larghezza della carreggiata è stata ridotta, circostanza che rende più difficile percorrerla a velocità elevata. Quello che è certo che è l’auto si è ribaltata forse più di una volta uccidendo sul colpo il conducente. Quando sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano per Andrea Scottini non c’era più nulla da fare tanto che il decesso è stato constatato sul posto. La salma è stata perciò trasferita all’obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrà disporre l’autopsia o deciderne la restituzione alla famiglia per la celebrazione delle esequie. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di via Trieste che si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo e della sede stradale. L’auto, dopo i rilievi, è stata rimossa. Considerato l’orario nel quale è avvenuto il sinistro non ci sono stati di fatto effetti sulla circolazione.