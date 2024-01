Schianto in tangenziale. Muore automobilista di 48 anni grave una sessantenne

Stava andando al lavoro, come tutte le mattine, sulla stessa strada che percorreva ogni giorno al volante della sua Fiat Punto bianca. Giovanni Nisacchi, 48 anni, è morto nel tragico scontro frontale con la Volkswagen Passat guidata da una donna, sessantenne di Pavia, rimasta ferita e trasportata con l’ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo. Geometra, lavorava per la ditta Franchi Costruzioni Edili con sede a Sannazzaro de’ Burgondi, dov’era peraltro nato e dove aveva vissuto prima di trasferirsi ad Albuzzano, dove ora viveva con la compagna e due le figlie di 10 e 12 anni. Stava percorrendo la Statale 617, il tratto detto Tangenziale Est di Pavia, imboccata al Bivio Vela in direzione della Vigentina. Erano circa le 6.30 di ieri quando la Punto s’è scontrata con la Passat che procedeva nell’opposta direzione di marcia, dalla Vigentina verso il Bivio Vela. La Fiat Punto è finita fuori strada sulla destra rispetto al suo senso di marcia, andando a schiantarsi contro i guard-rail dello svincolo in entrata da via Lardirago-Cà della Terra. Sul posto sono intervenute in codice rosso, per la gravità subito riferita da chi ha lanciato l’allarme al 112, due ambulanze e l’auto medica con rianimatore a bordo, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco e alla Polstrada di Pavia, che sta procedendo per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Con gli accertamenti ancora in corso, l’ipotesi al momento al vaglio è che possa essere stata la Passat a sbandare e a invadere la corsia dell’opposta direzione di marcia, in un tratto in semicurva, con le insidie aggiuntive della nebbia e dell’asfalto reso viscido sia dall’umidità che dalla bassa temperatura. Sta di fatto che il geometra quarantottenne è stato trovato ormai privo di vita, per le troppo gravi conseguenze del terribile schianto.