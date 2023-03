Schianto contro un tir lungo la provinciale Domani l’addio al 41enne

Si svolgeranno domani alle 9.30 nella chiesa di Fatima in corso Torino a Vigevano, i funerali di Massimiliano Modena, l’operaio di 41 anni residente in città, morto lunedì della scorsa settimana in un incidente lungo la provinciale che collega Cassolnovo a Gravellona. L’uomo era al volante della sua Ford Fiesta che, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi, è andata a schiantarsi frontalmente contro un camion condotto da un 47enne, che ha riportato conseguenze lievi. Quelle per l’automobilista sono state gravissime e il suo decesso è stato constatato sul posto.