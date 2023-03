Scatta il reclutamento per il GhislieriCamp, "qui più facile orientarsi"

"Ho paura del mio futuro, voglio venire al Ghislieri per vedere se riesco a togliermela". Nella lettera di presentazione che il collegio ha chiesto di scrivere agli studenti italiani degli ultimi due anni delle scuole superiori in vista del GhislieriCamp, una vera e propria scuola di orientamento prevista in due tranche fra marzo e maggio, un ragazzo ha espresso tutti i suoi timori. Timori comuni a molti giovani che guardano al loro domani come a un grande punto interrogativo. "Non riusciremo a togliere la paura ai ragazzi – ha detto Alessandro Maranesi, 40° rettore del Ghislieri fondato nel 1567 da san Pio V e il più giovane rettore di un collegio accademico in Italia –, ma cercheremo di dare loro gli strumenti per una consapevolezza".

Da quest’anno, all’attività di selezione tramite il tradizionale concorso di ammissione di settembre, si affianca una iniziativa per favorire la conoscenza del collegio, di Pavia e del mondo universitario. Da giovedì a sabato 8 marzo studenti saranno ospiti del Ghislieri e vivranno un percorso di orientamento universitario. "Abbiamo ricevuto oltre 60 candidature – ha aggiunto il rettore dello storico collegio – e sarà un ulteriore modo di aprire il collegio al mondo esterno". Molte le iniziative in programma rivolte agli studenti come l’accordo con Issnaf (italian scientists &scholars in north America foundation) la rete di ricercatori, docenti universitari o professionisti di alto livello italiani che negli Usa o in Canada in base al quale una laureanda pavese avrà come mentore Ilaria Capua. Inoltre un corso di chimica sulla casualità statistica sarà tenuto dal chimico e scrittore Marco Malvaldi e dopo l’estate inizieranno le celebrazioni in onore di Carlo Goldoni che al Ghislieri ha studiato dal 1723 al 1725 prima di essere espulso per aver scritto un’opera satirica sulle donne pavesi. Il biennio si concluderà con un carnevale settecentesco che a Goldoni sarebbe piaciuto.

Manuela Marziani