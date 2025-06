Scaricabarile sui rimborsi per lo show cancellato: "Pronti alla class-action"

Si pensa alla class-action per consentire a tutti gli acquirenti dei biglietti per lo spettacolo “Alis new world“ che era in programma al palaElachem di Vigevano l’11 e 13 aprile, saltato solo qualche giorno prima della data fissata e che non riescono ad ottenere il rimborso. La piattaforma che aveva venduto i biglietti rimanda agli organizzatori che non sono reperibili. "Abbiamo deciso di organizzare una class-action – dice Piero Marco Pizzi, portavoce del gruppo civico “Vigevano Prima di tutto“ –. Il supporto legale sarà fornito dallo studio Lenchi di Vigevano che si è reso disponibile ad assistere i cittadini danneggiati". Chi volesse acquisire ulteriori informazioni e aderire può scrivere all’indirizzo vigevanoprimaditutt@gmail.com. U.Z.