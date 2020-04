Pavia, 20 aprile 2020 - La sanzione alla fine è stata annullata. Un uomo di Pietra Ligure (Savona), nella giornata di domenica, era stato fermato dai carabinieri mentre era in auto in provincia di Pavia, a Santa Giuletta. Aveva dichiarato di essere beneficiario della legge 104 per assistere il padre malato terminale, spiegando di essere andato nel Pavese per l'ultimo saluto all'anziano genitore. I militari gli hanno chiesto documentazione per comprovare questa sua necessità che giustificasse lo spostamento dalla Liguria al Pavese, ma sul posto non è stato in grado di fornirla.

Era dunque scattata la sanzione, che non era però stata notificata, proprio in attesa che la prova della valida motivazione dello spostamento venisse mandata alla Stazione dei carabinieri. Oggi, pur non avendo ancora ricevuto l'attesa documentazione dall'uomo di Pietra Ligure, i carabinieri hanno però verificato la circostanza presso l'abitazione dell'anziano genitore, a Belgioioso, dove l'altro figlio ha confermato che il fratello domenica era andato a dargli il cambio nell'assistere il padre effettivamente in fin di vita. Al termine dell'accertamento, come previsto dalla procedura, la sanzione è stata dunque annullata e non verrà notificata.