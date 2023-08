Santa Cristina e Bissone, furto in cantiere: rubato escavatore

Santa Cristina e Bissone (Pavia), 10 agosto 2023 - Furto nel cantiere, rubato escavatore. E' successo nella notte tra ieri, mercoledì 9, e oggi, giovedì 10 agosto, in via Po a Santa Cristina e Bissone.

Nell'area di un cantiere si sono infatti introdotti ignoti malviventi, che sono riusciti a rubare un escavatore, dal valore stimato in circa 20mila euro, facendo poi perdere le proprie tracce con il bottino. Il furto è stato scoperto in mattinata dagli operai dell'impresa edile, che ha sede a Montecalvo Versiggia, ed è stato quindi denunciato ai carabinieri della Stazione di Santa Maria della Versa, che hanno avviato indagini sull'accaduto.

A volte simili colpi sono infatti solo la prima parte di un piano più articolato, con i mezzi edili o agricoli rubati che vengono poi utilizzati come arieti per tentare di mettere a segno altri furti, ad esempio a sportelli automatici di banche o poste, spesso letteralmente demoliti per portare via i soldi, oppure anche a colonnine self service di distributori di carburante, sempre per sradicare le casse con i contanti. Al momento non risultano però, almeno nella zona, simili colpi portati a termine con l'escavatore rubato, che i carabinieri stanno cercando di rintracciare, forse nascosto in un luogo ritenuto sicuro dai malviventi.