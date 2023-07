Sannazzaro de’ Burgondi, pescatore 63enne cade nel canale e annega: addio a Sergio Santi

Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), 17 luglio 2023 – Stava forse cercando il punto migliore per lanciare la lenza, oppure stava recuperando un pesce che aveva abboccato, ma è scivolato lungo la riva scoscesa e morto annegato nel fossato. Un uomo di 63 anni, Sergio Santi, residente a Sannazzaro de’ Burgondi, è stato ritrovato ormai privo di vita dai vigili del fuoco, poco prima delle 18 di oggi, lunedì 17 luglio.

L'allarme è stato lanciato da altri amici, come lui pescatori, che erano insieme a lui lungo lo stesso canale irriguo Canarone, ma in altri punti. Non ci sarebbero testimoni diretti della tragedia, ma dalla prima ricostruzione sembra essere più probabile l'incidente rispetto all'ipotesi di un malore che abbia colpito la vittima.

È successo nel pomeriggio nel territorio comunale di Sannazzaro ma in mezzo ai campi, vicino a dove la Sp206, da una parte verso Scaldasole e dall'altra verso Ferrera Erbognone, incrocia via Del Contò. In quel punto nel canale irriguo c'è una sorta di chiusa, dall'alto della riva pare un fossato come tanti altri ma lì l’acqua è profonda tre metri.

Il 63enne caduto nell'acqua è subito sprofondato e i vigili del fuoco lo hanno recuperato ormai privo di vita. Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri, della Compagnia di Voghera, che hanno comunque escluso altre ipotesi oltre a quella dell'incidente o del malore, in ogni caso senza alcuna responsabilità di altre persone.