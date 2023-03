Sannazzaro de’ Burgondi, bus a fuoco: tragedia sfiorata

Il bus completamente distrutto dalle fiamme

Sannazzaro de' Burgondi, 8 marzo 2023 - L'autista si è accorto subito dell’incendio ed è riuscito a fermarsi e a far scendere tutti i passeggeri, senza che nessuno rimanesse ferito o coinvolto. I vigili del fuoco di Pavia, con squadre anche dal distaccamento volontari di Mede, sono interventi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 marzo, in via Guglielmo Marconi a Sannazzaro de' Burgondi, nelle immediate vicinanze della stazione, per l'incendio di un bus sostitutivo del servizio ferroviario.

«All'arrivo delle squadre - confermano dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pavia - il mezzo era avvolto dalle fiamme. Immediate le operazioni di spegnimento tramite anche l'utilizzo della schiuma che ha consentito di soffocare le fiamme. Il mezzo è andato totalmente distrutto. Nessuna persona coinvolta».

Nel timore di qualche passeggero coinvolto, erano stati attivati anche i soccorsi sanitari di Areu, intervenuti poco dopo le 14 con l'auto medica e un'ambulanza della Croce Oro di Sannazzaro, rientrate per fortuna senza alcun trasporto. Per il tempo dell'intervento dei vigili del fuoco, oltre al blocco stradale, vista la vicinanza del rogo ai binari, è stata precauzionalmente interrotta anche la linea ferroviaria (Pavia-Alessandria), per circa un'ora, con un graduale ritorno alla normalità nell'arco del pomeriggio.