San Michele di Pavia, l'assessore Caruso visita la basilica e sostiene il progetto Ascanio

Un unicum a livello mondiale che rischiamo di non far conoscere ai nostri figli. La meraviglia è la basilica di San Michele con la sua facciata in arenaria dove viene raccontata la storia dell’uomo. Ieri l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso (nella foto) ha visionato quel che resta dei bassorilievi durante la visita istituzionale in provincia di Pavia, al Collegio Borromeo, a San Michele e alla fabbrica di fisarmoniche Dallapé di Stradella. "La Giunta ha molto a cuore le bellezze di Pavia – ha ammesso – Non a caso ho deciso di venire nel capoluogo che vorrei proporre come città dei collegi e dell’università". Il presidente de Il bel San Michele, Vttorio Vaccari, invece ha chiesto alla Regione di supportare il progetto Ascanio. "L’ho battezzato Ascanio – ha spiegato Vaccari – perché, come ha fatto il figlio di Enea che si è preso sulle spalle il padre tenendo per mano il figlio, anche noi dobbiamo tramandare alle generazioni future i bassorilievi di San Michele, altrimenti non arriverà nulla. Rispetto a quello che c’era 50 o 70 anni fa, è un disastro".

La basilica potrebbe diventare laboratorio nazionale per evitare che vada perduto un patrimonio. "Per farlo – ha aggiunto Vaccari – occorre coinvolgere anche il ministero della Cultura e abbiamo bisogno del supporto della Regione". Per il momento, con i finanziamenti ottenuti sta andando avanti il restauro. "Poi vorrei concentrarmi sugli interventi di mantenimento".

M.M.