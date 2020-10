Pavia, 23 ottobre 2020 - È in costante crescita il numero dei pazienti ricoverati al San Matteo di Pavia per Covid-19. Oggi si registrano 86 ricoveri: 14 in Terapia Intensiva e il resto soprattutto a Malattie Infettive, ma anche a Pneumologia e in altri reparti dell'ospedale. Rispetto a lunedì, si contano 30 malati in più (quattro giorni fa c'erano 42 pazienti a Malattie Infettive, 10 a Terapia Intensiva, 2 in Ostetricia e 2 a Pediatria). Al Pronto soccorso coronavirus (al piano terra di Malattie Infettive) si registra un accesso di circa 20 persone al giorno.

Con i ricoveri di questa settimana è stata raggiunta e superata la prima soglia prevista di 11 letti a Rianimazione per i pazienti Covid. Il piano predisposto dal San Matteo prevede che si possa arrivare sino a 70 ricoverati in Terapia Intensiva (nella fase più acuta della pandemia, la scorsa primavera, si era saliti sino a 66 in un giorno) e a 90 a Malattie Infettive. Tra gli attuali pazienti in cura al Policlinico per Coronavirus, il 67 per cento arriva da Pavia e provincia, il 12 per cento dal Milanese, il 12 per cento dal Lodigiano, il 6 per cento da altre province della Lombardia e il 3 per cento da fuori regione.