"San Matteo antisindacale" Condannato

San Matteo condannato per condotta antisindacale. Il pronunciamento del giudice del lavoro Federica Ferrari si riferisce al ricorso presentato dalla Uil, stanca di non ricevere risposte alle note inviate l’anno scorso. "Più volte abbiamo scritto per evidenziare problemi – dice Andrea Galeppi (nella foto), sindacalista della Uil Fpl – O non ci hanno risposto, o lo hanno fatto fuori tempo massimo. Non è corretto, l’ente è tenuto a rispondere. Di conseguenza alla fine dello scorso anno abbiamo presentato ricorso. E il giudice ci ha dato ragione".

Non solo, il San Matteo è stato condannato a rifondere le spese di lite quantificate in 2mila euro. "Su aspetti relativi alla sicurezza e al benessere dei lavoratori (relative in particolare, ma non solo, adun aggravio delle prestazioni per carenza di personale) e in relazione a temi di natura organizzativa ed economico contrattuale – si legge nella sentenza – è doveroso informare. Tali obblighi sono evidentemente deputati ad attribuire al sindacato che deve tutelare gli interessi dei lavoratori. Il mancato assolvimento di questi obblighi è un comportamento sanzionabile".

Tanto più che, come viene rilevato dal giudice, la Uil rappresenta 1.350 dei 2.500 dipendenti del San Matteo. "I dipendenti mi presentano segnalazioni – aggiunge Galeppi – che io riporto al direttore amministrativo Andrea Frignani, responsabile della delegazione trattante". "Il mancato rispetto del ruolo del sindacato in sede informativa costituisce certamente condotta antisindacale in quanto ne mette in discussione la credibilità e l’immagine, vanificandone l’azione agli occhi dei lavoratori che, in tal caso, ben possono ritenere di non essere validamente rappresentati". riporta ancora la sentenza.

