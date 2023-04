San Martino Siccomario, tenta di rubare un paio di Nike: arrestato 22enne

San Martino Siccomario (Pavia), 4 aprile 2023 - Mentre si provava le scarpe, ha rimosso il dispositivo antitaccheggio per rubarle. Ma è stato notato dal personale del negozio che ha quindi chiamato i carabinieri, arrivati in breve con il tentato furto ancora in corso, facendo scattare l'arresto in flagranza. E.M.D., 22enne originario del Congo, residente del Pavese, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile, dai militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia, intervenuti al punto vendita della catena Scarpe&Scarpe a San Martino Siccomario.

L'accusa è di tentato furto, perché il personale s'è accorto di quello che stava succedendo e ha così impedito che il giovane uscisse col bottino, un paio di Nike del valore di circa 100 euro, che sono poi state restituite, anche se danneggiate per la rimozione del dispositivo antitaccheggio.

Il 22enne non è stato molto abile nel nascondere il suo tentativo nel pur ampio negozio, ma s'è fatto notare dal personale, peraltro attento proprio per i molti casi simili che avvengono ai danni dei negozi, non a caso sempre più attrezzati sia con gli appositi dispositivi antitaccheggio sia appunto con addetti alla sicurezza. E i carabinieri sono stati altrettanto pronti ad arrivare sul posto appena allertati, con una pattuglia che non si trovava lontano dall'area commerciale tenuta sotto particolare controllo proprio per prevenire o intervenire tempestivamente.

Oggi in Tribunale l'udienza di convalida dell'arresto e l'eventuale giudizio con rito per direttissima.